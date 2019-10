Stan Lee, a un anno morte esce Alliances

ROMA, 21 OTT - A quasi un anno dalla morte di Stan Lee, avvenuta il 12 novembre 2018, arriva in libreria l'ultima preziosa eredità della leggenda della cultura pop: 'Alliances. Un gioco di luce'. Pubblicato dalla casa editrice Salani(GeMS, Gruppo editoriale Mauri Spagnol), il libro esce il 4 novembre e dal 21 ottobre è possibile prenotarlo in libreria e online. Ideatore di Avengers, Pantera nera, X-Men, Spider-Man, Fantastici Quattro e Iron man, Lee in 'Alliances' da vita a una nuova generazione di eroi pronta a conquistare il mondo: sono giovani e ribelli, hanno superpoteri straordinari e non hanno paura di usarli. Il loro obiettivo? Sconfiggere il male che rischia di distruggere il pianeta. E soprattutto provare a rispondere a una domanda: Cos'è più reale? Il mondo in cui siamo nati o quello che abbiamo creato noi? Ambientato nell'universo Alliances, creato insieme a Luke Lieberman e Ryan Silbert e scritto con Kat Rosenfield, finalista al premio Edgar, Stan Lee ci offre un romanzo denso di avventure adrenaliniche.