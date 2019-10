Rkomi, al via le date invernali tour

ROMA, 21 OTT - Sulla scia del successo ottenuto dall'uscita del suo ultimo album Rkomi è pronto a tornare dal vivo con il "Dove gli occhi non arrivano tour", nuovo tour che dal 23 Novembre lo vedrà protagonista per tutto l'inverno nei più prestigiosi club della penisola italiana. Tra le prime date confermate la leg invernale del nuovo tour di Rkomi partirà il 23 Novembre da Nonantola (Mo) per proseguire il 30 Novembre a Firenze, il 13 Dicembre a Modugno ( Ba), il 21 Dicembre a Roncade (Tv), l'11 Gennaio a Venaria Reale (To), il 17 Gennaio a Napoli, il 18 Gennaio a Roma e il 25 Gennaio a Milano. Rkomi, durante il suo tour proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo ultimo album "Dove gli occhi non arrivano" uscito lo scorso 22 Marzo su etichetta Island Records, già certificato disco d'oro. Dopo essere entrato direttamente alla numero 1 della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia, l'album "Dove gli occhi non arrivano" è un eccezionale e variegato mix di sonorità e melodie che s'intrecciano.