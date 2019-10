Incassi, debutta in vetta Maleficent 2

ROMA, 21 OTT - Subito in vetta 'Maleficent 2: Signora del Male' con Angelina Jolie, remake-spin off del classico Disney La bella addormentata nel bosco. Il film di Joachim Ronning conquista il primo posto del box office italiano del week end con, secondo i dati Cinetel, 4.162.898 euro in quattro giorni e batte Joker con Joaquin Phoenix che scende al secondo posto con 3.665.988 euro e oltre 21 milioni in tre settimane. Debutta al terzo posto 'Se mi vuoi bene' di Fausto Brizzi con Claudio Bisio e Sergio Rubini, che ottiene 535.592 euro e scende dal secondo al quarto posto Gemini Man di Ang Lee con Will Smith e Clive Owen, con 515.932 euro e 1.764.848 euro in due settimane, seguito da Il piccolo yeti (Abominable) con 364.877 euro.