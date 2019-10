Scamarcio, padre criminale on the road

ROMA, 20 OTT - Revenge movie, film di formazione e sicuramente di relazioni tra padre e figlio: il film 'Il ladro di giorni' di Guido Lombardi, tratto dal suo romanzo omonimo (Feltrinelli) e passato alla Festa di Roma nel concorso ufficiale, parte tra le montagne del Trentino. Qui Salvo (Augusto Zazzaro), undici anni, vive con gli zii, la mamma infatti è morta. Il giorno della sua prima comunione, mentre gioca a pallone con gli amici, compare inaspettatamente a bordo campo un uomo che scoprirà essere suo padre Vincenzo (Riccardo Scamarcio). Salvo non lo vede da troppo tempo per riconoscerlo subito, sette anni, da quando due carabinieri lo avevano portato via dalla loro casa in Puglia. Vincenzo, appena uscito di prigione, ha deciso di trascorrere qualche giorno con il figlio e parte con lui verso il sud. Il ragazzino è diffidente e curioso verso questo padre dai modi spicci e armato di pistola. Ma durante il viaggio i due impareranno a conoscersi.