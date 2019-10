Incassi Usa, subito al top Maleficent 2

ROMA, 20 OTT - La 'signora del male' strega il box office americano: il sequel di Maleficent, remake-spin off del classico Disney La bella addormentata nel bosco, con Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer, debutta in vetta alla classifica del week end con 36 milioni di dollari, battendo 'Joker', il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix clown cattivo, che incassa 29,2 milioni di dollari nel week end, ma sfiora i 250 milioni sul mercato nord americano e ben 740 milioni di dollari a livello mondiale. Terza piazza per un altro sequel, 'Zombieland: Doppio colpo', con Emma Stone, Woody Harrelson e Jesse Einsenberg, che esordisce con 26,7 milioni di dollari. Seguono 'La famiglia Addams' in versione animata (16 milioni di dollari nel week end, 56,8 milioni in totale) e 'Gemini Man' di Ang Lee con Will Smith (8,5 milioni nel fine settimana, per un incasso complessivo di 36,5 milioni).