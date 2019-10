Sorvino, il #metoo aiuti le donne

ROMA, 20 OTT - Mira Sorvino è felice e grata del momento che sta vivendo "e come parte del movimento #metoo, spero di aiutare a dare coraggio a tutte quelle donne che sono sopravvissute a forme di violenza, abusi e sopraffazioni". Lo dice alla Festa di Roma l'attrice premio Oscar, tra le prime a rivelare le violenze e gli abusi subiti da Harvey Weinstein. L'interprete di La dea dell'amore è nella selezione ufficiale con Drowning, film intimo, scritto, diretto e interpretato dall'amica Melora Walters, in prima mondiale alla Festa. Si racconta il viaggio interiore di Rose (Walters), una madre sopraffatta dal dolore e dalla paura per la sorte del figlio, soldato in missione in Iraq. Sorvino è Mary, proprietaria della libreria dove lavora Rose: "Melora è una delle mie più care amiche da vent'anni. Per Drowning voleva che Mary apparisse come una 'bonne vivante', che sa godersi la vita, frequenta tanti uomini, ma ti rendi conto che non è che una maschera. E' una donna ferita, tradita dall'ex marito e in grande solitudine".