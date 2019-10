James Blunt, il mio album più onesto

MILANO, 20 OTT - S'intitola 'Once upon a mind' il nuovo album di James Blunt, in uscita venerdì 25 ottobre. Con una scaletta composta di undici titoli, il lavoro da studio, sesto della carriera di Blunt, riporta l'artista inglese alle radici della sua musica, quelle di 'Back to Badlam', dopo una parentesi durante la quale si è divertito anche con la musica elettronica. In Italia, la voce delle nuove 'Cold' e 'Monsters' tornerà a marzo 2020 per tre concerti (Milano, Padova e Roma). "Credo sia l'album più onesto che abbia mai scritto - ha detto Blunt - perché ogni canzone racconta quello che ho vissuto e che sto ancora vivendo".