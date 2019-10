Amoruso, da Ferragni a baby ex modelle

ROMA, 20 OTT - Prima di Chiara Ferragni Unposted, il documentario sull'influencer diventato il film evento più visto di sempre in Italia, Elisa Amoruso aveva da poco terminato un altro documentario sulla società dell'apparenza raccontata da una prospettiva diversa, quella di tre sorelle ex baby modelle (Giovanna, Francesca e Valentina Goglino) oggi poco più che adolescenti e della madre Cristina Cattoni. Il risultato è Bellissime, alla Festa del Cinema di Roma in Alice nella città - Panorama Italia, con un'uscita in sala a metà novembre con Fandango e a metà dicembre sulla piattaforma Timvision (anche coproduttore). Bellissime è ispirato al libro inchiesta omonimo di Flavia Piccinni (Fandango Libri) sul mondo delle baby modelle. Il film si concentra su cosa succede quando i riflettori si spengono. La regista intanto lavora alla sua opera prima di fiction, 'Maledetta primavera': "E' il romanzo di formazione di un'adolescente (Emma Fasano)". I genitori della protagonista sono Micaela Ramazzotti e Giampaolo Morelli.