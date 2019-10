Nasce il festival degli audiolibri

ROMA, 20 OTT - Gli audiolibri hanno un loro Festival: è "Libri per le tue orecchie" che prenderà il via l'8 novembre al WeGIL di Roma, lo storico palazzo di Trastevere, hub culturale della Regione Lazio. A lanciare questa nuova avventura è Emons edizioni, la casa editrice leader per gli audiolibri in Italia. Fino al 10 novembre, tra gli ospiti delle tre giornate dedicate agli audiolibri - un mercato sempre più in crescita, che sta appassionando lettori di ogni età - Massimo Popolizio, Iaia Forte, Neri Marcorè, Francesco Montanari, Francesco Pacifico, Pino Insegno, Francesco Piccolo, Melania Mazzucco, Ezio Mauro, Concita De Gregorio, Lino Musella, Giorgio Marchesi, Martina Testa. E poi Marino Sinibaldi e Lorenzo Pavolini di Radio 3, Alessandro Magno del gruppo Gems e Gianluca Mazzitelli di Salani e Sergio Polimene, direttore editoriale Emons.