L'Opera di Roma in Qatar e Arabia

ROMA, 19 OTT - Il Teatro dell'Opera di Roma prende parte alle celebrazioni della Settimana della lingua italiana nel mondo con i concerti a Doha in Qatar il 22 ottobre e nel quartiere diplomatico di Riyad in Arabia Saudita il 25 e 26 ottobre, in collaborazione con le ambasciate italiane nei due Paesi. L'omaggio alla nostra lingua è affidato per l'occasione ai talenti di "Fabbrica" Young Artist Program che la celebreranno nei concerti di arie d'opera, la tradizione musicale più importante del nostro Paese ed emblema dell'Italia in tutto il mondo. Il programma propone arie da opere di Verdi, Puccini, Mascagni e Bellini. Ad interpretarle saranno Erika Beretti (soprano) e Irida Dragoti (mezzosoprano), accompagnate al pianoforte da Edina Bak. Le artiste provengono dalle prime due edizioni di "Fabbrica" Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma, il progetto nato nel 2016 e rivolto a favorire la trasmissione di sapere e la promozione di nuovi talenti nel campo dell'opera lirica.