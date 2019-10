Nick Cave, a giugno due date in Italia

ROMA, 19 OTT - Nick Cave and The Bad Seeds hanno annunciato un tour tra Europa e Regno Unito per la primavera 2020 che toccherà anche l'Italia per due date: il 9 giugno l'appuntamento è al Mediolanum Forum di Assago, l'11 giugno all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Considerati tra i migliori performer live al mondo, Nick Cave & The Bad Seeds suoneranno in 19 paesi, compresi 6 concerti nel Regno Unito.