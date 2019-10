Gli eventi per Speciale Premio Strega

ROMA, 18 OTT - Apertura straordinaria, il 19 ottobre, della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, sede delle riunioni degli Amici della domenica per la scelta dei finalisti del Premio Strega. E nuovo ciclo di incontri, a partire dal 20 ottobre, dedicato alla letteratura e alle arti contemporanee all'Auditorium del MAXXI di Roma, con i finalisti e il vincitore, Antonio Scurati, del Premio Strega 2019, che prenderà il via con Benedetta Cibrario. Gli incontri sono a ingresso gratuito su prenotazione. Casa Bellonci a Roma conserva un ingente patrimonio librario e documentario. Composta da circa 24.000 volumi e inserita nel Polo SBN di Roma, la biblioteca rappresenta da sempre un luogo d'incontro e confronto, non solo letterario. Nelle stanze opere di maestri come Campigli, Mafai e Morandi. L'incontro del 19 ottobre dedicato a 'Le opere d'arte', sarà con Raffaella Morselli, del Comitato Scientifico della Fondazione Bellonci, Università degli Studi di Teramo.