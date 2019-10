Le Monde, troppi visitatori per Gioconda

PARIGI, 18 OTT - Gioconda croce e delizia del Louvre: Le Monde dedica un commento al problema sempre più evidente della folla oceanica che si reca nel grande museo parigino unicamente per sostare davanti al capolavoro di Leonardo. Intasando gli spazi di chi vuole visitare altre sale e rendendo chilometriche le file all'entrata. "Il pubblico - scrive Le Monde - ha 35.000 opere a disposizione nel museo, ma la stragrande maggioranza ha occhi soltanto per 'Monna Lisa'". Queste le cifre del Louvre: 10,2 milioni di ingressi all'anno, il 75% stranieri, 30.000 visitatori al giorno. Cifre spaventose che rischiano "di mettere in pericolo" il museo, creato "per ricevere fra 3 e 5 milioni di visitatori mentre ne ospita il doppio". La direzione del museo ha provato a rendere obbligatoria la prenotazione, per poi fare dietrofront. Adesso prenotare via web è soltanto "raccomandato". Per Le Monde, la "soluzione radicale" sarebbe "dare alla Gioconda uno spazio autonomo, con un ingresso separato".