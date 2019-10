Ron Howard, Pavarotti, una vita da opera

(ANSA) ROMA 18 OTT - Un grande affresco di Pavarotti pieno di pathos, musica, successi, positività, famiglia, donne, tradimenti e cucina, quella italiana che non mancava mai di far assaggiare ai suoi molti amici sparsi per il mondo. E fa bene così a dire Ron Howard, autore di 'Pavarotti', passato alla Festa di Roma: "Che vita che ha avuto! È stato difficile scegliere cosa mettere". E ancora il regista: "La sua è stata una vita da opera, una vita come quelle che rappresentava sulla scena". Il film uscirà nelle sale italiane solo per tre giorni, il 28, 29 e 30 ottobre, distribuito da Nexo Digital in collaborazione con i media partner RTL 102.5, Classica HD, MYmovies.it, Rockol.it, Onstage.