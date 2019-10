Isoardi stira a Un giorno da pecora

ROMA, 18 OTT - Elisa Isoardi a ruota libera a 'Un Giorno da Pecora: arriva col suo amato cagnolino Zen, sta al gioco quando le chiedono di 'rifare' la scena in cui stirava una camicia, beve un mojito e, su invito dei conduttori, inizia a seguire su Instagram Di Maio, Conte e Zingaretti. Ospite della trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la Isoardi è arrivata in studio con il suo cagnolino e ha spiegato: "Si chiama Zenith, ma io lo chiamo Zen. Ultimamente vado sempre in giro con lui, faccio 'pet therapy'". Il programma che guida si occupa di cucina: meglio il cibo o il sesso per lei? "Non sono cose paritetiche e non si possono mettere sullo stesso piano". I conduttori hanno poi provato a far 'riprodurre' in studio la 'celebre' foto social in cui la Isoardi stirava una camicia, dandole un ferro da stiro, un mini asse e una camicia bianca: tentativo andato a buon fine, con la conduttrice che divertita si è prestata al gioco.