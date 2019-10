Jones e Redmayne tra le nuvole

ROMA, 18 OTT - Erano già stati una coppia nel film La teoria del tutto, nei panni dello scienziato Stephen Hawking e di sua moglie Jane. Ora Eddie Redmayne e Felicity Jones si ritrovano partner per raccontare una straordinaria avventura scientifica in pallone realizzata nella Londra vittoriana, in The Aeronauts di Tom Harper, presentato nella selezione ufficiale della Festa di Roma. Il film, coprodotto da Amazon Studios, mette in scena la reale impresa compiuta dal meteorologo e astronomo James Glaisher (Redmayne), nel 1862, a bordo di una mongolfiera con cui raggiunse l'altezza record di oltre 11 chilometri, rischiando di morire nella discesa a terra. Viene però riscritta la storia, con il personaggio fittizio di Amelia Wren (Jones). Per quanto sia ispirata a reali pioniere del volo in mongolfiera come la francese Sophie Blanchard e l'inglese Margaret Graham, a fianco di Glaisher nel suo volo da record c'era un uomo, suo abituale collaboratore, l'aeronauta Henry Tracey Coxwell, che viene omesso dal racconto.