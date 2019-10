Carlucci da Nord a Sud a caccia talenti

ROMA, 18 OTT - Milly Carlucci torna in viaggio alla ricerca di nuovi talenti, amatoriali e professionisti, che dopo varie selezioni approderanno a Ballando con le stelle, il talent di Rai1 al via a marzo. Ma non è tutto, la conduttrice annuncia: "In questo nostro girovagare dal sud al nord dell'Italia potremmo anche trovare nuovi maestri di ballo, dovranno iscriversi nella categoria di selezione PRO". Ventimila ballerini, cinquemila esibizioni, migliaia di chilometri percorsi in lungo e largo per l'Italia: torna in pista, per una nuova edizione, il talent itinerante Ballando on the Road. Milly Carlucci - assicura - sarà presente a tutte le tappe: "Si parte il 2-3 novembre ad Altamura, in Puglia, e si termina il 15 dicembre a Roma, passando per Marcianise, Reggio Calabria, Rimini e Milano". Insieme alla conduttrice, Carolyn Smith e i maestri di Ballando con le stelle. "Sei tappe, 12 appuntamenti per ballerini di tutti gli stili e di tutte le età. Ogni tappa sarà seguita da Roberta Ammendola, volto della TgR nazionale.