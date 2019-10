Teatro Stabile Torino, Gancia presidente

TORINO, 18 OTT - Lamberto Vallarino Gancia, designato dalla sindaca Chiara Appendino, è stato confermato presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. Nel consiglio, che sarà in carica fino al 17 ottobre 2023, entrano Giulio Graglia (designato dalla Regione Piemonte), Licia Mattioli (Compagnia San Paolo) e Anna Beatrice Ferrino (Fondazione Crt). Confermata Caterina Ginzburg (ministero dei Beni e delle Attività Culturali). Lo ha deliberato il consiglio degli Aderenti. Ferrino è stata nominata vicepresidente. Revisori dei conti sono Claudio De Filippi e Flavio Servato. "Una bella squadra. Sono stati quattro anni fantastici. Vogliamo riempire le sale teatrali, rendere il teatro internazionale - ci stanno invitando in Cina, Bruxelles e Londra - e aggiungere nuovi spazi come il Teatro Nuovo e la Cavallerizza", ha detto Vallarino Gancia.