Ethan Coen, da Studios film-parco giochi

ROMA, 18 OTT - La chirurgia come dispositivo narrativo nel cinema. E' il tema a sorpresa che ha voluto esplorare Ethan Coen, senza il fratello e complice artistico Joel, nel primo degli incontri ravvicinati della 14/a edizione della Festa del Cinema di Roma. Nel dialogo con il direttore artistico Antonio Monda è comparsa un po' d'attualità quando ha commentato la recente dichiarazione di Martin Scorsese (nei prossimi giorni alla Festa con The Irishman), secondo cui i film Marvel non sarebbero vero cinema ma più simili ai parchi giochi. "Sì, ed è un peccato che sia così, anche se mi sembra lo siano in generale i film degli studios" ha commentato sornione, lasciando per un attimo il tono stralunato e autoironico, che ha dominato molte delle sue osservazioni. Almeno per Joel Coen, la prossima avventura sarà Macbeth, adattamento della tragedia di Shakespeare con Denzel Washington e Frances McDormand, un progetto al quale Ethan, stando alle prime notizie, non sembra partecipare.