Torna Tu sì que Vales su Canale 5

ROMA, 18 OTT - Torna sabato 19 ottobre in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di "Tu sì que vales", il talent show internazionale che vede partecipare grandi performer da tutto il mondo. A valutare le esibizioni degli artisti il quartetto composto da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, sempre pronti a giudicare con serietà e professionalità, ma anche a farsi coinvolgere e a lasciarsi appassionare da gag irresistibili o da performance inusuali. Muniti di bacchetta magica, decidono oltre alla sorte la durata delle performance. Per la terza edizione consecutiva al timone dello show il trio formato dall'argentina Belen Rodriguez (alla guida del programma fin dalla prima edizione del 2014) e dai campioni dello sport Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La novità di questa stagione è la presenza dell'attrice di cinema e teatro e conduttrice tv Sabrina Ferilli che ha il ruolo di rappresentare la giuria popolare, formata da cento votanti presenti in studio.