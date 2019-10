Fotografia, torna il Siena awards

SIENA, 17 OTT - Torna, dal 26 ottobre all'1 dicembre, il Siena awards festival della fotografia, con mostre, eventi, workshop e photo tour. Il via con la cerimonia di premiazione del Sipa - Siena international photografy award, contest con fotografi professionisti, dilettanti e amatori provenienti da 161 paesi. Le foto del Sipa saranno poi protagoniste di 'Image all the people sharing all the world', una delle 9 mostre del Siena awards. Tra le altre 'Above us only sky', selezione delle foto premiate ai 'Drone Photo Awards'; la sfida ambientalista di Randy Olson con 'Plastic Apocalipse'; il racconto di Philip Coburn sulla missione dell'Isaf legata alla riconquista di Musa Qala in Afghanistan; Constanza Portnoy con 'Life force: what love can save'. Celebra la prodezza delle pescatrici coreane Alain Schroeder con 'Grandma Divers' mentre Mary F.Calvert espone 'Prisoners of War: Male on Male Sexual Assault in America's Military' e 'Blue Karma' è dedicata al mondo 'Underwater' ritratto da Filippo Borghi.