Prove aperte Filarmonica per solidarietà

MILANO, 17 OTT - E' dedicata a quattro associazioni che a Milano ospitano e assistono le famiglie di bambini e ragazzi ricoverati nei più importanti ospedali milanesi l'undicesima edizione di 'Prove Aperte' della Filarmonica della Scala. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Milano, Unicredit Foundation ed Esselunga, prenderà il via con l'anteprima gratuita a inviti domenica 3 novembre, in occasione dell'apertura della Stagione Filarmonica, con Riccardo Chailly. Sono in tutto 4 gli appuntamenti che permetteranno di assistere alle prove dei concerti alla Scala a prezzi contenuti, con un ricavato che andrà alle associazioni. "Suonare in questa occasione - ha sottolineato il direttore artistico della Filarmonica Damiano Cottalasso - ci fa sentire che la nostra professione ha anche lo scopo di aiutare i bisognosi, chi è rimasto indietro". In dieci anni l'iniziativa ha coinvolto 90 mila spettatori, permettendo di raccogliere oltre 1,2 milioni di euro per più di 40 associazioni.