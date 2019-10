A Patrizia Sandretto il Leo Award

TORINO, 17 OTT - Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, riceverà il 21 ottobre a New York il Leo Award 2019 dall'Independent Curators International (Ici) per il lavoro svolto nel campo della promozione e dell'educazione dell'arte contemporanea. In passato il premio è andato, tra gli altri, a Dimititris Daskalopoulos, Marian Goodman, Emily Rauh Pulitzer.