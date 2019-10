Paolo Fresu, il 18 ottobre esce Norma

ROMA, 16 OTT - Paolo Fresu pubblica con l'Orchestra Jazz del Mediterraneo e Paolo Silvestri l'album Norma (Tǔk Music). L'album è atteso per il 18 ottobre. Un incrocio tra le partiture del capolavoro operistico della Norma di Vincenzo Bellini con il mondo del jazz, nel senso più vero dell'interpretazione e del libero adattamento. "È semplicemente la rivisitazione, in versione strumentale dove la tromba prende il posto della voce, di alcune delle bellissime arie della Norma di Bellini, prodotta proprio a Catania e respirata nel contemporaneo grazie alla magistrale penna di Paolo Silvestri", spiega Fresu che proprio per queste considerazioni ha scelto di inserire questo lavoro nella sotto-etichetta della sua Tǔk dedicata alla voce. Il suono di una tromba al posto della voce di Maria Callas, sublime e inarrivabile interprete della partitura del musicista di Catania. Il capolavoro di Bellini è stato "ripensato" secondo i canoni stilistici della musica jazz grazie all'Orchestra Jazz del Mediterraneo e la tromba di Fresu.