Le Twin Bottles di Xhixha e Jack Braglia

ROMA, 16 OTT - Dopo il successo dell'installazione sul Canal Grande a Venezia, la scorsa estate, le due grandi sculture metalliche dal cuore ambientalista, The Twin Bottles: Message in a Bottle, realizzate dallo scultore Helidon Xhixha e dal fotografo Giacomo "Jack" Braglia, arrivano dal 16 ottobre al 15 dicembre 2019 nel Giardino della Triennale di Milano, Palazzo dell'Arte. Le opere, due bottiglie galleggianti (4x1 metri e 3,5 x 1,3 metri) continuano così il loro viaggio per sensibilizzare il pubblico con un messaggio ambizioso e provocatorio sul tema dell'inquinamento dei mari del mondo per la dispersione della plastica. Un messaggio che trova forma grazie alla fusione delle tecniche artistiche dei due autori: plasmare l'acciaio e la fotografia 3D. "Le nostre opere vogliono far riflettere su uno dei problemi ambientali più gravi dei nostri giorni - spiegano i due artisti - un compito che oggi più che mai spetta all'arte, chiamata ad esercitare ancora una volta la sua funzione sociale".