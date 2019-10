Alice nella città e Tff,omaggio a Amelio

TORINO, 16 OTT - Alice nella città e Torino Film Festival omaggiano il cinema di Gianni Amelio con due restauri: La fine del gioco (1970) e Il ladro di bambini (1992). Alice nella città ospiterà la proiezione del film La fine del gioco, conservato nell'archivio di Rai Teche con altri capolavori realizzati dai grandi maestri del cinema per la Rai, mentre Torino Film Festival - di cui Amelio è stato direttore - proietterà Il ladro di bambini. Amelio sarà a Torino nei giorni del Tff per presentare il restauro del film. "La fine del gioco è un film quasi profetico, perché anticipa Il ladro di bambini per il tema del viaggio e della prova fra adulto e adolescente", sottolineano Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, direttori artistici di Alice nella città. "Il ladro di bambini è del 92, anno di tangentopoli: è un film libero, in cui si respira aria. E l'aria che ogni tanto allevia il dolore nei film dell'autore è un prezioso regalo ai suoi personaggi e al pubblico", osserva Emanuela Martini, direttore del Tff.