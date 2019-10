Slitta di 7 giorni Mary Poppins a Roma

ROMA, 16 OTT - Rinviato di una settimana il debutto romano di Mary Poppins - Il musical. ''WEC - World Entertainment Company - fanno sapere in una nota - comunica che, per cause indipendenti dal Teatro Sistina e per un problema tecnico occorso durante la fase di allestimento, data l'estrema complessità delle scenografie che richiedono l'approvazione incondizionata della Disney Theatrical Productions e di Cameron Mackintosh, sono necessarie alcune giornate supplementari di lavorazione per la rimessa a punto dello spettacolo. Sono quindi annullati i primi quattro giorni di repliche di Mary Poppins il Musical nelle date del 17, 18, 19 e 20 ottobre. Lo spettacolo andrà regolarmente in scena a partire da giovedì 24 ottobre alle ore 20.30 e rimarrà al Teatro Sistina fino al 6 Gennaio 2020. Per il rimborso dei biglietti acquistati, si prega di contattare il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto entro e non oltre il 15 novembre 2019''. Info per il pubblico : info@marypoppinsilmusical.it