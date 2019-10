Esce biografia romanzata tenore Barioni

FERRARA, 16 OTT - Un dialogo immaginario fra un tenore di fama mondiale e un giovane artista: esce per Giraldi Editore 'L'uva e l'acciaio' della giornalista Camilla Ghedini, biografia romanzata del tenore ferrarese Daniele Barioni, oggi 89enne. Il volume, già disponibile in librerie e store on line, sarà presentato il 18 ottobre (ore 21) al teatro De Micheli di Copparo, dove l'artista - che tra gli anni '50 e '60 calcò decine di volte il palcoscenico del Metropolitan Opera di New York e fu definito da Luciano Pavarotti "tra i tenori di un altro pianeta" - è nato e dove riceverà la cittadinanza onoraria dall'amministrazione comunale. La narrazione è pensata non tanto e non solo per gli addetti ai lavori, quindi per gli amanti dell'opera, quanto per chi si interroga sul proprio valore e può vedersi riflesso nell'uno o nell'altro personaggio.