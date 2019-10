Saviano, libro della Caruana è vendetta

ROMA, 15 OTT - "Questo libro è una vendetta contro gli assassini. E' una vendetta contro l'Europa che non si è mossa contro le regole economiche di Malta e contro Londra che sfrutta Malta". Lo ha detto Roberto Saviano (che poi ha aggiunto "queste pagine sono una vittoria") alla presentazione all'Ambra Jovinelli a Roma del libro 'Di la verità anche se la tua voce trema', nel giorno dell'anniversario dell'uccisione, nel 2017, della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia. All'incontro, con letture dal libro di Valeria Solarino, erano presenti i tre figli della giornalista Andrew, Matthew e Paul, che firmano la prefazione del libro che raccoglie alcuni dei più importanti reportage della giornalista maltese, scelti dai figli. Un volume che inaugura la nuova collana 'Munizioni', diretta da Saviano, che firma la postfazione, pubblicata da Bompiani. "Mi piace che questa collana si chiami munizioni. Mia madre le dava alla gente per cambiare la società e ora sono tutte in questo libro che consegniamo a voi", hanno detto i figli.