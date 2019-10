Il Collegio al via, 20 studenti nel 1982

ROMA, 15 OTT - E' diventato un fenomeno di costume tra i giovanissimi e gli adolescenti e ora da martedì 22 ottobre alle 21.20 su Rai2 partirà la quarta edizione del Collegio, il docu-reality esperimento televisivo e sociale. Questa volta 20 studenti saranno catapultati nella scuola del 1982, un anno in cui molti dei loro genitori - probabilmente - frequentavano la scuola media. Come si troveranno questi adolescenti nati negli anni 2000 nei panni che furono di mamma e papà? Scelti tra più di 22 mila ragazzi che si sono iscritti ai provini, il doppio rispetto allo scorso anno, venti studenti che formeranno la classe più rigorosa della tv provengono da tutta Italia. A capo del corpo docente, Paolo Bosisio (Il Preside), con i volti già presenti nelle precedenti edizioni le new entry Daniele Calanna (Educazione fisica); Giovanna Giovannini (Educazione musicale), Valentina Gottlieb (Aerobica), Carlo Santagostino (Informatica) e Carmelo Trainito (Breakdance). Simona Ventura riporterà i telespettatori nei mitici anni '80.