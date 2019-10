Radio Rai sempre più digital

ROMA, 15 OTT - Studi interamente digitali, contenuti inediti e una forte attitudine alla dimensione visual come nuova frontiera dello sviluppo tecnologico e crossmediale. Radio Rai veste sempre più digital. E' "multipiattaforma e multiforme, sempre più contaminata e contaminante". Lo ha sottolineato l'Ad Rai, Fabrizio Salini, insieme al direttore della Radio, Roberto Sergio, l'evento nello Sala B di Via Asiago 10 ' dove sono stati presentati i programmi della nuova stagione. In sala nuova tecnologicamente molto avanzata che ha accolto, i direttori Luca Mazzà (Rai Radio1), Paola Marchesini (Rai Radio2), Marino Sinibaldi (Rai Radio3), Danilo Scarrone (Rai Isoradio) e Marco Lanzarone (Responsabile dei Canali Digitali) per ascoltare le novità, tra queste l'arrivo di Gianni Minoli a Radio 1 con 'Il Mix delle 5' già on air, di Mara Venier a Radio 2 dal 6 gennaio con 'Chiamate Mara 3131' (Venier seguirà anche Sanremo per Radiodue) e di Maurizio Costanzo a Isoradio con 'Strada facendo' che ha preso il via ieri