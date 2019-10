Alberto Urso, 31/10 esce nuovo album

ROMA, 15 OTT - Esce il 31 ottobre su etichetta Polydor/Universal il secondo progetto discografico dell'ultimo vincitore di Amici, Alberto Urso, dal titolo "Il Sole ad Est". Il nuovo album segue il successo di "Solo" e il live tour con l'orchestra diretta da Celso Valli (due sold out a Roma e a Milano e ora altre sette date nei teatri italiani). "Ho scelto questo titolo perché come Il Sole ad Est la mia carriera è appena all'alba, ma il mio amore per la musica e l'affetto che mi dimostra la gente mi hanno dato la spinta creativa e l'energia per lavorare a questo nuovo progetto. Sono e sarò sempre grato agli autori e ai professionisti che mi hanno seguito in questa nuova avventura", racconta il giovane tenore. L'album raccoglie le grandi emozioni vissute da Alberto in questi ultimi intensi mesi. Le canzoni sono state scritte da autori di spicco, tra cui Kekko Silvestre, Briga ed Ermal Meta, oltre a rinnovare la collaborazione con Giordana Angi, con cui ha scritto "Solo con te".