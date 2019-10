GROSSETO, 15 OTT - Il jazz di Enrico Rava, il "baRock" tra Bach e i Metallica di Alter Echo String Quartet, le fotografie in movimento di Luca Bracali, e poi il patrimonio classico con Il Barbiere di Siviglia di Rossini, la Messa di Gloria di Puccini e la rilettura della Per Elisa di Beethoven con Violante Placido e i musicisti Davide Alogna e Giuseppe Greco: torna La Voce di ogni Strumento, rassegna di musica e solidarietà diretta da Gloria Mazzi che dal 20 ottobre inizierà il suo tour italiano, con 9 eventi in programmazione fino a maggio. Partendo da Grosseto, per poi toccare altre città, tra cui Torino, Milano e Bologna, la manifestazione si svolge anche in questa nona edizione in luoghi inusuali come strutture musicali, ma anche chiese e teatri. L'accesso ai concerti è differenziato in base all'evento: alcuni sono a offerta, altri invece prevedono l'acquisto di un biglietto. Il ricavato sarà comunque sempre in parte devoluto in favore delle associazioni La Farfalla, AVIS, ADMO, AISM, AIPAMM e COMPASSION.