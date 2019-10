Fai riapre zona rossa Camerino

CAMERINO (MACERATA), 14 OTT - Record di presenze a Camerino per le Giornate d'Autunno del Fai, che hanno riaperto le porte della zona rossa, inaccessibile dalla fine di ottobre 2016. Oltre 1.300 le presenze, tra cui molti visitatori venuti da fuori, ma anche cittadini e residenti che non vivono più nele abitazioni nel centro storico. Gli alunni dei Licei sono stati le guide per le vie di Camerino e la Contram ha messo a disposizione un servizio gratuito di bus elettrico che ha accompagnato nei diversi luoghi. Non solo la zona rossa, ma anche l'Orto Botanico è stata una meta di grande attrattiva mostrando la meraviglia delle diversità delle piante presenti. Un grande successo anche per le visite all'Archivio di Stato, dove è stata inaugurata la mostra "Il Cuore dell'Europa" proprio venerdì con tanti curiosi che hanno voluto ripercorrere la storia della città ducale attraverso i documenti.