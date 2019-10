Green Day a Siviglia per Mtv Music Week

ROMA, 14 OTT - I Green Day saranno gli artisti principali di MTV World Stage Seville, l'evento che chiuderà la MTV Music Week nella Plaza de España, sabato 2 novembre. Il concerto si terrà il giorno prima degli MTV EMAs 2019, in onda domenica 3 novembre dal FIBES, Centro Fiere e Congressi di Siviglia, in Spagna e trasmessi in diretta sul network globale di canali MTV. "I Green Day sono, senza dubbio, una delle rock band mondiali con più successo. Dopo 3 decadi, la loro musica è ancora attuale e rilevante - ha detto Bruce Gillmer, global head of music and talent, Viacom e co-brand head, MTV International -. Siamo molto contenti di averli sul palco di Siviglia dove regaleranno quello per cui sono sempre stati famosi: una performance iconica e molto coinvolgente!". Premiati con l'MTV EMA Global Icon Award nel 2016, i Green Day di recente hanno pubblicato il loro nuovo singolo Father Of All…, brano che anticipa l'omonimo e 13/o album in studio in uscita il 7 febbraio 2020 con la Reprise/Warner Records.