James Morrison,nuovo brano con Michielin

ROMA, 14 OTT - Oltre quattro milioni di album venduti, quattro tour mondiali, un Brit Award ricevuto a 21 anni come "miglior artista maschile", James Morrison è salito alla ribalta più di dieci anni fa grazie al singolo "You Give Me Something". Il cantautore britannico torna ora con una nuova versione del brano Glorious (contenuto nel suo ultimo album) in uscita il 18 ottobre per Artist First, nel quale duetta con Francesca Michielin. "Quando la casa discografica mi ha proposto Francesca per una cosa speciale in Italia - racconta Morrison -, sono rimasto affascinato e sorpreso dalla sua voce e dalla sua cultura musicale. Francesca Rocks!". "Le sue canzoni sono in qualche modo diventate la colonna sonora dei miei ricordi d'infanzia e di adolescente - racconta Michielin -. Sono onorata di far parte di questo progetto internazionale, di cantare in inglese con un grande artista". Morrison è pronto a tornare anche dal vivo: il 17 ottobre sarà all'Alcatraz di Milano.