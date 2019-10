Opera Roma omaggia Elisabetta Terabust

ROMA, 14 OTT - Non è riuscita a trattenere le lacrime Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, inaugurando il 13 ottobre al fianco del sovrintendente Carlo Fuortes la Sala intitolata a Elisabetta Terabust (ex sala ballo A), grande ballerina scomparsa nel 2018. All'inaugurazione avrebbe dovuto essere presente anche la sindaca Virginia Raggi che, dopo un'attesa di oltre un'ora, ha dato infine forfait perché bloccata in Campidoglio. "Mi emoziona ricordare Elisabetta perché lei era come me, dura ma generosa e amava la danza sopra ogni cosa. Mi ha seguito nei primi anni qui a Roma, mi diceva che non sarebbe stato facile e aveva ragione", ha detto la direttrice Abbagnato, che ha confermato all'ANSA di aver superato tutti i recenti dissidi con la compagnia capitolina. Nel corso della mattinata è stato presentato anche il balletto Don Chisciotte con la coreografia di Laurent Hilaire, ispirata alla versione di Mikhail Baryshnikov, che sarà in scena al Costanzi dal 15 al 20 ottobre.