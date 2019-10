'Miglior videoclip italiano' a Rovazzi

RAVENNA, 14 OTT - Fabio Rovazzi ha ricevuto il Premio Miglior Videoclip Italiano 2018-2019, per il video del singolo 'Faccio quello che voglio', al festival internazionale del videoclip 'IMAGinACTION', che si è concluso al teatro Alighieri di Ravenna. "I video sono l'elemento a cui tengo di più tra tutte le cose che faccio, e 'Faccio quello che voglio' è il video che mi ha impegnato di più mentalmente e fisicamente", ha commentato l'artista. Durante i tre giorni della rassegna si sono raccontati, attraverso i video che hanno segnato la loro carriera, protagonisti della scena italiana come Alessandra Amoroso, Antonello Venditti, Elisa, Francesco Guccini, Nek, Piero Pelù, Roby Facchinetti, Tiromancino. Ospite internazionale è stato il produttore e musicista Trevor Horn, autore con il duo The Buggles di 'Video Killed the Radio Star', il primo video trasmesso da Mtv 40 anni fa. Durante il suo talk è intervenuto con una telefonata in diretta Renato Zero, al quale Horn ha prodotto anche l'ultimo album 'Zero il folle'.