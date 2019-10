Fiera 'Musica Antiquaria' torna a Cesena

CESENA, 14 OTT - Dopo una pausa di un anno, torna a Cesena Fiera il 19 e 20 ottobre 'Musica Antiquaria', l'unica fiera in Italia completamente dedicata all'antiquariato di settore: una due giorni in cui alla proposta espositiva e commerciale di pregio si affiancherà un ricco programma di eventi e momenti di ascolto dal vivo. Ospiti della manifestazione i violinisti di fama internazionale Christian Josef Saccon, docente al conservatorio di Torino, ed Eliot Lawson, musicista e compositore. Protagonisti sono liutai restauratori, commercianti di alta liuteria e di strumenti musicali di vario tipo, scuole di musica e conservatori, librerie specializzate. Musicisti e allievi avranno la possibilità di provare a cimentarsi con preziosi strumenti d'epoca messi a disposizione dagli espositori. Inoltre durante la manifestazione sarà possibile usufruire, per chi possiede uno strumento a corda ma non ne conosce il valore, di una perizia del maestro Artemio Versari, collezionista e direttore artistico della fiera.