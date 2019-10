Morta la popstar coreana Sulli, 25 anni

ROMA, 14 OTT - La stella del pop sudcoreano Sulli è stata trovata morta nella sua casa a sud di Seoul. 25 anni, membro della band al femminile "f (x)" era nota anche come attrice (Persona su Netflix il suo ultimo lavoro). Il suo nome vero è Choi Jin-ri e la polizia indaga sulle cause. La giovane non rispondeva alle telefonate del suo agente che ha poi avvisato le autorità. Secondo i media locali potrebbe trattarsi di suicidio. Sulli è stata vittima in passato di cyber-bullismo e sono in molti, nei commenti social, a collegare la sua morte a questa esperienza. Ed era attesa nel programma tv 'The Night of Hate Comments' in cui vengono invitate star e celebrità che hanno subito cyber bullismo per parlare delle loro vicende. "La morte di Sulli non dovrebbe essere segnalata come un suicidio ma un omicidio", ha twittato un fan, aggiungendo che la pop star "è stata attaccata costantemente".