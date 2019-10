Halloween, torre e fantasmi per Airbnb

OLEGGIO CASTELLO (NO), 14 OTT - Cena, ballo in maschera e una notte da brividi. Per la prima volta i Marchesi Dal Pozzo aprono le porte della torre del loro castello sul Lago Maggiore nella sera di Halloween, per un soggiorno in compagnia (forse) della dama Barbara, il fantasma che da secoli si aggira nelle stanze dove morì nel '400. Un'esclusiva Airbnb destinata a soli 4 fortunati, che potranno unirsi ai festeggiamenti del castello (piccolo gioiello dell'hotellerie di lusso in stile neogotico) e pernottare nelle due camere della torre la notte del 31 ottobre, con tanto di tour in compagnia dei marchesi e festa a tema. ''Barbara è il nostro fantasma gentile - raccontano i padroni di 'casa' - Si era innamorata di un bellissimo soldato, mandato in forze a Francesco Sforza nella battaglia di Ghemme, ma era promessa a un altro. Venne rinchiusa nella torre, dove morì di mal d'amore''. Le due stanze sono disponibili sulla piattaforma di Airbnb, prenotabili dal 18 ottobre alle 12.