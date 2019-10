Guerra dei Mondi, 2 adattamenti 2 serie

ROMA, 12 OTT - Due versioni per la tv de La Guerra dei Mondi di H.G. Wells, un classico della letteratura di fantascienza (la prima pubblicazione è del 1897). Una più classica e l'altra una trasposizione più moderna ambientata ai nostri giorni che andrà in onda in otto puntate su Fox il 4 novembre. La prima War of the Worlds, invece, è la miniserie omonima della Bbc dell'adattamento (in onda su LaF - canale 135 Sky) in onda il primo episodio il 16, per poi essere trasmesso il secondo il 18 ottobre alle 21.10 (visibili anche su Sky Go e su Sky On Demand). Entrambi gli show tv sono tratti dall'opera letteraria più famosa dello scrittore inglese Herbert George Wells, nonché il primo racconto fantastico incentrato su malefici extraterrestri decisi a conquistare il nostro mondo e spazzare via l'umanità.