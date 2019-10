Apre Stagione da Camera S. Cecilia

Roma, 12 ott - Il pianista Andrea Lucchesini aprirà lunedì 28 ottobre la Stagione da Camera dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia con un recital interamente dedicato a Robert Schumann, tra i massimi esponenti della musica romantica. In programma Papillons op. 2, suite per pianoforte composta tra il 1829 e il 1832; Carnaval op. 9, scritta nel 1835 per Ernestine von Fricken di cui Schumann era innamorato, e le Tre Romanze op. 28, invece, tra le opere pianistiche che Schumann scrisse nei due anni (1838-1839) che precedono il suo matrimonio con Clara Wieck. Completerà il mosaico la Fantasia op.17, composta nel 1836. L' ultima esibizione romana di Andrea Lucchesini, accademico di Santa Cecilia dal 2008 e considerato tra gli interpreti romantici più importanti della scena internazionale, è del 2017. A Santa Cecilia esordì a 30 anni fa, quando eseguì tre brani di Chopin e Carnaval op. 9 di Schumann.