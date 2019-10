Lavezzi, brano scritto con Califano

ROMA, 12 OTT - E' in radio "Canti di sirene", nuovo brano nato dall'incontro di due grandi autori come Mario Lavezzi e Franco Califano (poco prima della scomparsa dell'artista romano) accomunati dalla passione per le donne, uno per la sua attività di produttore e l'altro per la vita e gli amori che ha vissuto. La canzone è disponibile anche in digitale sulle principali piattaforme di streaming e download. "Canti di sirene" è contenuto nel progetto discografico, ricco di collaborazioni artistiche e sorprese, in uscita il 25 ottobre (su etichetta Nar International/Artist First) per festeggiare i 50 anni di carriera di Lavezzi. L'artista sarà poi protagonista di quattro eventi speciali in teatro: il 20 gennaio a Milano (Teatro Dal Verme); il 24 gennaio a Bologna (Teatro Duse); il 25 gennaio a Roma (Auditorium Parco della Musica) e il 31 gennaio a Torino (Teatro Colosseo).