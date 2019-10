MILANO, 12 OTT - Il suo ritratto di Lady Gaga ha ricevuto i complimenti via social della stessa regina del pop. E quello di Miss Germanotta è solo uno dei quadri dedicati ai grandi della musica, da John Lennon a Freddie Mercury, da Mina a Lucio Battisti, realizzati con arte materica, ironica e originale, che Kokokid Massimo Malpezzi, in collaborazione con Mostrami Factor, inaugura giovedì 17 ottobre nella sua personale 'I Ritratti delle Rock Star by Kokokid' alla Fabbrica del Vapore a Milano. La rassegna prosegue fino al 20 del mese. L'artista definisce la sua tecnica del tutto personale Brilliant Pop: "È difficile racchiudere i miei dipinti in una una categoria stilistica - spiega -. Un po' di grafica, astrattismo, materie sovrapposte e molto colore, sicuramente uno stile unico influenzato dalla pop art ma con una personalissima visione. Uso materiale plastico, raccolto ovunque, per creare grandi tele in cui il personaggio raffigurato viene scaraventato in primo piano circondato da mille colori".