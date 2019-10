S. Cecilia, Ezio Bosso dirige Beethoven

ROMA, 11 OTT - Per l'ultimo appuntamento del 2019 dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sabato 21 dicembre e domenica 22 ore 20.30 (Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica) Ezio Bosso ritorna sul podio dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per dirigere due delle sinfonie più conosciute del genio di Bonn: la Sinfonia n. 5 e la Sinfonia n. 7, che faranno da preludio alle celebrazioni nel 2020 per i 250 anni dalla nascita del compositore. Ezio Bosso ha anche il merito di aver riportato la grande musica classica in tv, in prima serata, con il fortunato "Che storia è la musica" (Rai 3) in cui ha affrontato due grandi sinfonie, Quinta e Settima, alla testa della Europe Philharmonic Orchestra, offrendo spunti di riflessione e approfondimento nuovi e interessanti. Bosso ha debuttato a Santa Cecilia nel 2017 proprio con la Settima di Beethoven, invece nel 2018 ha diretto la sua Sinfonia n. 1 "Oceans" e la Sinfonia n. 9 "Dal nuovo mondo" di Dvořák.