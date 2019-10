Pat Metheny al Bologna Jazz Festival

BOLOGNA, 11 OTT - Il chitarrista Pat Metheny, la cantante Dianne Reeves, il bassista Dave Holland con il percussionista Zakir Hussain, il pianista Fred Hersch e il polistrumentista Hermeto Pascoal saranno i nomi di punta del Bologna Jazz Festival, che dal 25 ottobre al 26 novembre ospiterà 52 concerti in 22 luoghi diversi, anche nelle province di Ferrara, Modena e Forlì. Sostenuto da Regione Emilia-Romagna, Comune Bologna, Fondazione del Monte, Unipol ed Hera, sarà all'insegna degli incroci di stili e generi, dal jazz classico al pop, dalla fusion all'improvvisazione. Tra le iniziative di contorno il progetto didattico Massimo Mutti (che fondò il festival nel 2006), la mostra del fotografo Pino Ninfa, la presentazione della graphic novel 'Io sono Michel Petrucciani' nel ventennale della scomparsa, al museo della musica 'Jazz insight', incontri sui grandi del jazz. Altan ha disegnato un batterista, 'marchio' del festival, che con altri personaggi, come la Pimpa, decoreranno due autobus della rete urbana.