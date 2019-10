Premio Tenco 2019, 28 artisti su palco

SANREMO (IMPERIA), 11 OTT - Gianna Nannini, Pino Donaggio e Eric Burdon (Premio Tenco artista) e Franco Fabbri (Premio Tenco operatore culturale): sono questi i Premi Tenco 2019 che assieme alle Targhe Tenco di Vinicio Capossela (disco assoluto), Daniele Silvestri, Manuel Agnelli e Rancore (canzone singola), Enzo Gragnaniello (album in dialetto), Alessio lega (interprete di canzoni), Fulminacci (opera prima) e Adorizia (album collettivo a progetto), si avvicenderanno sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, dal 15 al 19 ottobre, in occasione della 43/a rassegna della canzone d'autore, quest'anno intitolata 'Dove vola colomba bianca' dal brano di Nilla Pizzi che si aggiudicò il Festival di Sanremo del 1952. Da segnalare anche il premio 'I suoni della canzone 2019' che va a Gaetano Curreri. Ventotto gli artisti in cartellone. Sul palco saliranno anche Achille Lauro, Nina Zilli, Levante e Petra Magoni accompagnate dagli Gnu Quartet e poi Ron, Sergio Cammariere, gli Stadio e altri ancora.