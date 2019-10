Fumbleland, inglese si impara da errori

ROMA, 11 OTT - E se si imparasse l'inglese dagli errori? Magari in un coloratissimo mondo popolato di creaturine come Pentolino Parcheggino, Mirtillo Appicchino e l'Aereo capellone? Debutta lunedì 14 ottobre su Rai Yoyo Fumbleland! Mi è scappato un errore, nuova serie in animazione e live action, scritta e condotta da Teresa Pascarelli e prodotta da JB Productions con Rai Ragazzi (tutti i giorni alle 15.50 e anche su RaiPlay Yoyo). Diretti da Paolo Alberto Tonoli, gli episodi raccontano le avventure di una classe di bambini e della maestra Mrs Spelling alle prese con gli strambi personaggi nati dagli errori di ortografia (come il Solar bear, l'orso solare che va in spiaggia) tra scene live e il mondo virtuale creato sulla nuova piattaforma di Philip Rosedale, il papà di Second Life. Mentre si ride, si impara l'inglese. "Noi, la BBC e la tv pubblica scandinava siamo i primi a usare la realtà virtuale nei programmi per bambini", dice Luca Milano, direttore Rai Ragazzi. Già al lavoro RaiCom per nuove linee di merchandising.