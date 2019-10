Franceschini,al lavoro su legge editoria

ROMA, 11 OTT - "La legge per la promozione e il sostegno per la lettura approvata alla Camera con un voto raro, quasi unanime, del governo precedente adesso è al Senato e spero che vada in porto in fretta. Ma non è l'ultima tappa''. Lo ha detto il ministro Dario Franceschini, in un'intervista video in occasione del forum del libro 'Passaparola' fino al 12 ottobre a Lecce. "Quello sui cui mi piacerebbe che lavorasse il Parlamento in questa legislatura - dice il ministro - parte da un'idea: il nostro ordinamento ha ritenuto che se un film è un prodotto culturale importante, merita di essere sostenuto attraverso i benefici di una legge che da diversi anni stabilisce che si aiuta tutta la filiera del cinema: le sale cinematografiche, gli autori, i distributori, i produttori, i giovani autori, i festival. Il libro è importante almeno quanto un film. Se è così, e io credo sia anche più importante, perché non fare la stessa operazione, con qualche decennio di ritardo, sull'intera filiera del libro".